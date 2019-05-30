Почему человек становится зависимым от соцсети

Новое исследование германского Центра психического здоровья показало, что предотвратить зависимость от социальных сетей человек, находящийся в стрессовом состоянии, самостоятельно не сможет.

Доктор Юлия Браиловская совместно с группой исследователей обнаружила, прямую связь между стрессом, который испытывает человек и развитием патологической зависимости от сайтов соцсетей - т.н. "зависимости Facebook".

Симптомы такой зависимости: пользователь проводит все больше и больше времени на Facebook, он испытывает практически непреодолимое желание быть постоянно в курсе происходящего на Facebook, чувствует себя неловко и даже тревожно, если не может выйти в сеть.

В исследовании ученые оценили результаты онлайн-опроса, проведенного с 309 пользователями сети Facebook в возрасте от 18 до 56 лет.

Вопросы исследования были разработаны таким образом, чтобы определить уровень стресса человека и увидеть, какую поддержку получает он в реальности и в интернете. Кроме того, пользователей спросили, сколько времени они проводят на Facebook ежедневно и как они себя чувствуют, если они не могут быть в сети.

Исследователи обнаружили, что чем выше уровень стресса, тем глубже человек занимается Facebook.

"Наши результаты показали, что существует положительная связь между тяжестью ежедневного стресса, интенсивностью участия Facebook и тенденцией к развитию патологической зависимости к сайту социальной сети", - сказала Браиловская.

В то же время, этот эффект снижается, если пользователи получают поддержку от семьи и друзей в реальной жизни. Люди, которые не испытывают большой поддержки в реальности, наиболее подвержены риску развития зависимости от Facebook.

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Фото: psychcentral.com