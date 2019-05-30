Как Интернет помогает бросить курить

Исследователь Джо Фуа, доктор философии, изучив сайты медицинских сообществ в социальных сетях, обнаружил, что существует целый ряд ресурсов, посвященных оказанию помощи желающим бросить курить. И «работают» они весьма эффективно.

Как отмечает Фуа, чем больше участников в таких сообществах, тем больше они получают и оказывают друг другу поддержки. «Людям проще найти общий язык, если их объединяет одна проблема или одно желание. Они начинают доверять друг другу, советоваться и помогать».

Проведя опрос участников сообществ бросающих курить, исследователь пришел к выводу, что процесс расставания с никотиновой зависимостью для большинства (порядка 67%) проходит легче и результат они сохраняют в течение более длительного периода времени. В том числе и в «провоцирующих» ситуациях: когда есть выпивка, когда стресс, когда грустно и т. д.

"Это исследование помогает продвинуть идею о том, что сайты социальных сетей могут помочь людям улучшить их состояние здоровья, - уверен Джо Фуа. - Их можно использовать, как самостоятельный способ борьбы с зависимостями или как часть целостного плана лечения, который включает в себя как профессиональную помощь, так и онлайн-сайты социальных сетей "

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Фото: budetezdorovy.ru/health