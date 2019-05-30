Дмитрий Давыдов, нейрофизиолог, ведущий научный сотрудник Института общей патологии и патофизиологии выяснил, что эмоциональная черствость (по-научному — алекитимия) — в большинстве случаев — ни что иное, как защитная реакция организма. Она позволяет психике в случае стресса уберечься от депрессии.

Давыдов, совместно со своими коллегами, проанализировал, как реагируют люди на просмотр видео и фотоизображений, "бьющих" по эмоциям. У испытуемых регистрировались показатели нервной деятельности, движения глаз, чувствительность кожи и ряд других реакций.

По результатам исследования, алекситимия была диагностирована у 23% участников.

"Нам удалось доказать, что алекситимия возникает в ответ на отрицательные внешние воздействия, помогая психике защищаться от стресса и депрессии. - отмечает ученый в отчётном докладе. — То есть, своей работой мы полностью опровергли теорию о том, что алекситимия — вредит психосоматическому здоровью. Теперь необходимо разрабатывать новые методы для ее коррекции".

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Фото: warosu.org/ck/thread