Ученые провели первое исследование психики атеистов

Группа учёных из шести стран провела по просьбе Папского совета по культуре в Ватикане исследование, посвящённое особенностям психики атеистов.

Как отмечают сами исследователи, результаты проделанной ими работы разрушают большинство существующих стереотипов о "безбожниках".

Так, например, не нашло подтверждения существующее убеждение о том, что, якобы, у неверующих людей нет объективной морали и жизненной цели. Как оказалось, представление о важнейших человеческих ценностях зависит не от религиозности, а от места, где человек родился и вырос, его социального статуса и целого ряда других критериев.

«И верующие, и атеисты с примерно одинаковой частотой считают важнейшими ценностями семью, свободу, дружбу, природу, сочувствие», - отмечается в итоговом докладе.

Не зависит от религиозности и убеждённость в собственной правоте, равно как и стремление отстаивать собственное мнение. Здесь решающим критерием является страна проживания.

Кроме того, исследователями установлено, что неверующие люди не столь категоричны в отрицании существования бога, как представители религиозных конфессий - в исключительности собственных воззрений.

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Фото: planet-today.