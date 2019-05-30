Ученые создали домашний тест для измерения уровня стресса

Ученые из Университета Цинциннати (США) объявили об окончании разработки "стрессометра" - прибора, с помощью которого можно будет измерять уровень содержания гормонов стресса в организме самостоятельно, дома.

Для того, чтобы провести "тест на стресс" понадобится только капелька любой биологической жидкости человека: крови, пота или мочи. Прибор сможет определить в ней особый белок, уровень которого как раз и показывает силу стресса, в котором находится человек.

"Результаты нашего теста, конечно, не помогут поставить диагноз, но позволят осознать наличие и серьезность проблемы. Проще говоря, определить: стоит обращаться за помощью к специалисту или можно попробовать справиться своими силами", - говорит Прайокта Рей, автор проекта.

Вероятно, в недалеком будущем прибор поступит в продажу.

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Фото: planet-today.ru