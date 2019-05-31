Психологи объяснили, как избавиться от снов про работу

Если работа начинает вам снится, это означает, что вы перегружены и сильно устаете. Скорее всего, ваш рабочий день перенасыщен стрессовыми ситуациями, в нем много переживаний о делах, клиентах, отношении начальства к вам и разногласиях в коллективе. И весь этот негатив «прорывается» в сновидения.

Если это - ваш случай, то для вас есть хорошая новость от чикагских психологов: избавиться от снов «про работу» довольно просто. Выйдя из офиса, переключитесь на личную жизнь. Наполните вечер впечатлениями по-максимуму: погуляйте, почитайте, встретьтесь с приятелями - вариантов масса. Вы успокоитесь, новые впечатления отодвинут в сознании трудности рабочего дня. И сны «про офис» не побеспокоят вас больше.

Но людям порой снятся вещи, намного хуже «рабочих» сновидений - это кошмары. Впрочем, как бороться с ними мы уже рассказывали.

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Фото: dynamitenews.com