Неожиданное открытие сделали западноавстралийские ученые. Оказывается, стресс, который переживает женщина, ждущая мальчика, на ранних срока беременности может сказаться на его репродуктивной функции.

Проще говоря, есть вероятность того, что нервное потрясение беременной «аукнется» через много лет, лишив женщину внуков.

К таким выводам ученых привело исследование данных 643 парней и их матерей. У 63% женщин в первом триместре беременности были стрессовые ситуации: переезд, проблемы с деньгами, смерть близких, увольнение. У их сыновей к 20 годам количество сперматозоидов было на 36% меньше, чем у ровесников, а их подвижность снижена на 12%. Уровень тестостерона у этих парней оказался понижен на 11% по сравнению с теми, у кого мамы во время беременности были спокойны и счастливы.

Стресс на последнем триместре, на здоровье младенца это не сказывается.

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Фото: medaboutme.ru