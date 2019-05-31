Ученые Калифорнийского университета своим исследованием подтвердили древнюю мудрость, утверждающую, что «знания умножают печали». Перефразируя ее, группа психологов заявила, что для того, чтобы быть счастливым, нужно поменьше думать о будущем и строить на него планы.

Исследования заключались в анализе результатов большого количества проведенных ранее экспериментов, посвященных состоянию счастья. Выводы, опубликованные в журнале «Социально-психологическая и личностная наука», однозначны: «планы на будущее, как связанные с ожиданием каких-то трудностей и опасностей, так и оптимистичные, - мешают людям ощущать себя счастливыми. Перемены только тогда воспринимаются как благо, когда они внезапны и незапланированы».

И это, по мнению психологов, закономерно. Ведь, чем больше человек переживает за будущее, тем меньше он здесь и сейчас занимается здоровьем и тем большим стрессом для него оказывается необходимость хранить сбережения.

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Фото: yanasklyarova.ru