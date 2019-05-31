Планы на будущее мешают людям быть счастливыми
Ученые Калифорнийского университета своим исследованием подтвердили древнюю мудрость, утверждающую, что «знания умножают печали». Перефразируя ее, группа психологов заявила, что для того, чтобы быть счастливым, нужно поменьше думать о будущем и строить на него планы.
Исследования заключались в анализе результатов большого количества проведенных ранее экспериментов, посвященных состоянию счастья. Выводы, опубликованные в журнале «Социально-психологическая и личностная наука», однозначны: «планы на будущее, как связанные с ожиданием каких-то трудностей и опасностей, так и оптимистичные, - мешают людям ощущать себя счастливыми. Перемены только тогда воспринимаются как благо, когда они внезапны и незапланированы».
И это, по мнению психологов, закономерно. Ведь, чем больше человек переживает за будущее, тем меньше он здесь и сейчас занимается здоровьем и тем большим стрессом для него оказывается необходимость хранить сбережения.
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Фото: yanasklyarova.ru