Ученые из университета Калифорнии (США) выяснили, почему и насколько искренне, по-настоящему, мы переживаем за судьбу героев фильмов. Правда ли, что есть некая эмоциональная «привязка» у людей к экранным персонажам? О ее наличии уже заявлялось ранее и даже термин специальный придуман: феномен парасоциальных отношений.

«Проведенные эксперименты подтвердили, - говорит Ялда Улс, автор исследования, - персонажи фильмов могут восприниматься как реальные люди. И чем больше симпатичен человеку персонаж, тем он кажется реалистичнее».

Особенно сильно такая связь формируется, когда мы смотрим сериалы - чем дольше «жизнь» героя, тем крепче эмоциональная «ниточка». И, когда такой персонаж погибает, человек получает самый настоящий психологический удар. Его ощутили, например, поклонники Дайнерис в финале «Игры престолов».

Когда сериал заканчивается, его постоянные зрители начинают испытывать душевный дискомфорт и довольно тяжелые переживания из-за расставания с любимыми героями, невозможности узнать об их дальнейшей судьбе.

Психологи утверждают, что нельзя не считаться этим: «самое тяжелое горе для человека - это горе, которое он переживает прямо здесь и сейчас». Таким образом, смерть любимого киногероя может повлиять на психику, как и любая другая. И если окружающие не понимают чувств человека в этот момент, то не исключено развитие неврозов и других психических нарушений.

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Фото: twitter.com