Ученые обнаружили связь психических расстройств и аллергии

Немецкие ученые, проводя очередное исследование видов психических расстройств, обнаружили, что у людей на их фоне возникают некоторые виды аллергии.

Специалисты из мюнхеновского университета заявляют, что сезонный поллиноз и некоторые виды круглогодичной аллергии коррелируют с определенными видами расстройств психики.

К таким выводам они пришли, проанализировав данные 1700 человек, которые были распределены на группы, по тому, каким видом аллергических реакций они страдают: пищевой, на шерсть, пыль, поллинозом и т.д. Все они прошли тесты на психическое здоровье.

«Аллергия на пыльцу растений чаще бывает у людей с тревожными расстройствами, а у пациентов с депрессией чаще независящие от сезона аллергии на шерсть животных и пылевых клещей и т. п.», - говорится в заключении исследователей.

Исследователи отмечают, что пока не понятно, что служит пусковым механизмом: склонность к аллергиям провоцирует развитие психических расстройств или, наоборот, аллергия возникает из-за того, что иммунитет слабеет на фоне психических отклонений.

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Фото: micik.ru/health