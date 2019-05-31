То, что поза, в которой человек чаще всего спит, может многое рассказать о нем, известно давно. Психолог - консультант Ольга Павлова обобщила наблюдения своих коллег и рассказала, как определить основную черту характера спящего.

1. Во время сна у человека широко раскинуты ноги и руки - значит, что он готов к переменам в любой момент.

2. Спящие на спине «по стойке смирно» - склонны быть лидерами. Это прагматики, которым необходимо все контролировать.

3. Поза «замок»: на боку, согнув ноги и подперев рукой щеку говорит о том, что человек очень надежный.

4. Тот, кто во время сна держится за какой-то предмет (например, обнимает «дополнительную» подушку) - человек крайне в себе неуверенный.

5. Спит на животе обычно тот, кому свойственна тревожность, кто боится неодобрительного мнения других, стремиться везде «подстелить соломки».

6. Человек, спящий строго лицом к стене, - замкнутая личность или эгоист.

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Фото: fashionandlifeapp.wordpress.com/