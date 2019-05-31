Принято считать, что потребность в создании собственной семьи появляется с возрастом. Однако, соцопрос, проведенный британским маркетинговым агентством, показал, что в стране выросло количество людей, предпочитающих жить в одиночестве.

Так, к примеру, 60% опрошенных одиноких 30-летних женщин не переживают из-за отсутствия спутника жизни, а даже чувствуют себя от этого счастливыми. Их мнение разделяют 49% мужчин - ровесников.

«40 % женщин 45 - 65 лет чувствуют себя гораздо комфортнее без партнера. С ними солидарны 19 % мужчин», - сообщили социологи.

Молодые люди предпочитают получать образование, строить карьеру и добиваться финансовой независимости вместо того, чтобы жениться и рожать детей.

Российский психолог Анастасия Мельникова не видит ничего удивительного в результатах британских исследователей. По ее мнению, сегодня многие традиции семейного быта уходят в прошлое, чему виной ритм жизни и связанная с ним нехватка времени.

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Фото: trendio.ru/read



