Психологи Кристин и Тимоти Джей (США) провели эксперимент, целью которого было выяснить: правда ли, что ненормативной лексикой пользуются люди "недалекие", то есть с низким уровнем IQ.

Собрав группу добровольцев, ученые попросили их за минуту произнести все известные им "матерные" слова. Сразу после этого — как можно больше названий животных. Результат получился довольно интересным: те, кто лучше владели ненормативной лексикой, и зверей назвали больше. Из чего был сделан вывод: у них оказались выше скорость реакции и богаче словарный запас.

"Многие уверены, что любителям "крепкого словца" не хватает словарного запаса, чтобы выразить мысль, в то время как образованный интеллигент всегда найдет точное слово. Но, оказывается, это — ошибка. Вербальные навыки, к которым относится и владение ненормативной лексикой, — это один из основных признаков развитого, высокого интеллекта", — констатирует Кристин Джей.

Ученые связывают склонность к мату с невротизмом — чертой, которая, по их словам, присуща острословам-интеллектуалам.

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