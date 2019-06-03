Группа ученых из Англии и Швеции заявила, что «слухи о благотворном воздействии музыки на творческую деятельность сильно преувеличены».

Проведенное психологами из университетов Ланкашира и Евле исследование доказало, что фоновая музыка, которую слушают в наушниках люди творческих профессий, не только не улучшает, а, наоборот, ухудшает творческие способности. И созданные в этот момент произведения оказываются менее оригинальными, чем могли бы быть.

«Фоновая музыка ухудшала результаты испытуемых независимо от того, сильно нравилась она им или нет, были ли в ней слова или только мелодия», - сообщили авторы проекта.

Этот вывод основан на том, что во время эксперимента участники выполняли задания на поиск ассоциаций для разных слов. На всех этапах тестов звучала разная музыка: с текстами на иностранном языке, инструментальная музыка без слов, известные песни. Результат всегда был один: музыка мешала проявить креативность.

Ученые предполагают, что музыка негативно влияет на процессы вербальной рабочей памяти.

Читайте также: Влияние музыки на эмоциональное состояние человека

Фото: мifresh.one