Научные сотрудники Пенсильванского университета изучили процесс формирования характера человека и пришли к выводу, что зависит он не только от воспитания и среды, в которой ребенок растет, но и от наследственности.

В ходе многолетнего исследования наблюдения велись за 720 парами братьев и сестер, не только кровных, но и сводных. В начале им было по 12-14 лет, а к окончанию — 25-27.

Психологи анализировали семейную атмосферу, в которой воспитывались дети. Проводили тесты, чтобы определять на разных этапах взросления особенности их характеров.

В результате был сделан вывод, что склонность к определенному поведению — далеко не всегда результат воспитания, чаще это — врожденная черта, полученная по наследству.

"Кровные братья и сестры оказались в своих поступках больше похожи друг на друга, чем сводные, хотя все росли в одинаковых условиях", — написано в отчетном докладе.

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Фото: monicacrescini. com/blog