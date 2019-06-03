Совместное рисование усиливает взаимную любовь

"Хотите укрепить отношения с любимым — отправляйтесь на мастер-класс по рисованию", — советуют нам всем психологи Бэйлорского университета.

По результатам проведенного исследования они пришли к выводу, что совместное рисование усиливает у партнеров выработку гормона любви.

Участниками необычного эксперимента стали 20 супружеских пар 25 — 40 лет. Некоторые пары во время исследования проводили время только дома, вдвоем, играя в настольные игры. Другая часть — посещали мастер-классы по рисованию.

Помимо психологического тестирования, участники сдавали на анализ мочу.

Как оказалось, рисование способствует более активной выработке окситоцина (его еще называют гормоном любви). Особенно сильно его концентрация вырастала после уроков рисования у мужчин — аж в 2-2,5 раза. У тех, кто играл в настольные игры уровень окситоцина, кстати, тоже повышался, но слабее.

"Совместный досуг — это хорошее средство для улучшения отношений в паре, поскольку ведет к повышенной выработке окситоцина и у женщин, и у мужчин. А вот совместные уроки рисования не только усиливают взаимные чувства, но и вносят в отношения пары элемент разнообразия", — отмечают психологи.

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Фото: yumen. biglion.ru