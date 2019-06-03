На нас надвигается эпидемия перфекционизма

«С 1990 года число перфекционистов обоих полов в мире увеличилось в разы», - сообщает издание Sage Journals, со ссылкой на исследование, проведенное британскими психологами.

Справка: Перфекционизм - форма психического расстройства, при котором человек стремится все делать идеально, завышая стандарты. Люди, им страдающие, нетерпимы к ошибкам и недостаткам, как чужим, так и к собственным. На фоне перфекционизма возникает чувство разочарования, недовольства собой и неврозы, депрессии и нервные срывы.

Особенно подвержены перфекционизму миллениалы. Вина тому, скорее всего, в их вовлеченности (даже местами зависимости) в цифровые технологии. К такому выводу психологи пришли, проанализировав 77 проведенных ранее исследований.

Как пишет Sage Journals, «молодое поколение (те, кто родился после 1983 года, и кого называют миллениалами, - прим. GT) с ранних лет посредством СМИ, гаджетов и развивающихся технологий, воспитаны в представлении об исключительной комфортности жизни, где успешность - естественный атрибут. Отсюда и завышенные требования. Которые идут в разрез с реальностью. Как следствие - по мере взросления иллюзии утрачиваются. Остается только приобретенный перфекционизм. И он уже приобреает масштаб эпидемии».

«Необходимо относиться со скептицизмом к той «идеальной жизни», которую транслируют социальные сети, СМИ и реклама», - посоветовали специалисты.

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