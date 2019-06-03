«Сплетни - вещь неплохая, ведь они сделали человечество таким, каково оно есть», - заявляют итальянские психологи.

По их мнению, сплетни, как общественное явление, сильно повлияли на процесс естественного эволюционного отбора среди предков человека. Это, в свою очередь, подтверждается данными научных исследований.

Итальянские специалисты доказали, что после обсуждения «свежих горячих новостей» о других людях в организме происходит мощный всплеск количества окситоцина, гормона хорошего настроения». Это подтверждают результаты клинически проведенных анализов биоматериалов, взятых у «сплетников».

Кстати, недостаток окситоцина чреват бессонницей, развитием тревожных состояний, а в отдельных случаях - депрессией, биполярным расстройством и даже проявлением шизофрении. Вот и выходит: сплетничать весьма полезно для защиты от проблем с психикой.

И это даже если не брать в расчет пользу сплетен для налаживания социальных контактов. Ученые, проводившие исследование, заявили, что сплетни «помогают выстраивать крепкие связи с людьми и даже избегать потенциальных обидчиков».

По мнению ученых, связь с эволюционными механизмами здесь очевидна: в древности сплетнями делились с теми, кому доверяли, поэтому, вероятно, в наши дни «перемывание косточек другим» на уровне подсознания приятный и расслабляющий процесс.

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Фото: thestar.com/lifel