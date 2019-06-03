Ученые из университета Ватерлоо заявили, что "отношение к собственному телу зависит от установок окружающих, они напрямую влияют на то, как человек воспринимает свое тело".

Такой вывод основан на проведенном исследовании социальных контактов 92 студенток в возрасте до 25 лет. Девушки по просьбе ученых вели дневники, в которых записывали высказывания разных людей по поводу их тела и внешнего вида в целом. По истечении года было проведено тестирование, которое показало, насколько и в какую сторону изменилось отношение участниц исследования к собственному телу.

Оказалось, что постоянное присутствие в окружении человека людей, критикующих или хотя бы изредка отпускающих неприятные замечания по поводу внешнего вида, оказывает негативное влияние на оценку собственной внешности.

"Наше исследование показывает, что социальное окружение оказывает существенное влияние на то, как мы относимся к своему телу, — пишет автор проекта доктор Кэтрин Миллер. — И напротив, если проводить больше времени с людьми, не озабоченными своим телом, то одной психологической проблемой точно будет меньше".

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Фото: kakprosto.ru