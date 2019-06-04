Отцы новорожденных более счастливы, чем матери

Неожиданный вывод сделали психологи калифорнийского университета, изучавшие психологическое состояние семейных пар, недавно ставших родителями.

Психологи провели опросы и серию наблюдений за 18 тысячами мужчин и женщин, у которых не позднее, чем полгода назад, родились первенцы.

«Отцы после рождения ребенка более счастливы, чем матери», - заявляют исследователи. Такое странное, на взгляд неспециалиста, заявление психологи объясняют тем, что «новоиспеченный» отец меньше погружен в стресс. Да и сложности ухода за новорожденным в основном ложатся на плечи матери: и бессонные ночи, и смена подгузников, и лечение, и кормление - все им.

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Фото: leoclinic.ru