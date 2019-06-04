«Маменькины сынки» имеют более здоровую психику

Хотя «маменькин сынок» в обществе - обидное клеймо, но, по сути, для ребенка быть таковым - благо. К такому выводу пришли британские психологи из университета Линкольна.

Ими были проанализированы наблюдения за 10929 семьями, в которых воспитываются подростки от 16 до 18 лет. Дети предварительно были обследованы на наличие признаков психических расстройств. Затем были проведены опросы на тему того, как складываются отношения с родителями.

«Оказывается, если в переходном возрасте (9 - 14 лет) мальчики сильнее привязаны к матери, а девочки к отцу, то они меньше, чем другие, склонны к гиперактивности и нервным срывам, они лучше взаимодействуют с ровесниками. А еще у «папиных дочек» и «маменькиных сынков» практически не бывает проблем с самооценкой», - отмечают исследователи.

Общий вывод исследования: дети, больше привязанные к родителям противоположного пола на 45% реже подвержены риску психологических проблем.

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Фото: yandex.ua/collections