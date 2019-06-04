Плачьте для здоровья – советует японский психолог

Простой способ защититься от стрессов, ежедневно атакующих нашу психику, нашли японские психофизиологи.

«Хотите сохранить психику крепкой и здоровой - плачьте. Хоть изредка. Например, раз в неделю!» - советует Хидфуми Йошида, исследователь, занимающийся изучением плача.

Вопреки стереотипу, что слезы - "удел слабаков", этот ученый из Японии напоминает, что они - всего лишь один из физиологических механизмов регуляции психофизического состояния организма.

Йошида утверждает, что те, кто позволяет себе плакать, быстрее справляются стрессами, они с наименьшими моральными потерями выходят из конфликтов. И - неожиданное наблюдение - успешнее в карьере.

«Плач помогает организму выводить не только гормоны стресса, но и токсины. То есть, это не только защита для психики, но и для здоровья в целом, - убежден ученый. - А вот попытки сдерживаться и не плакать - дополнительный стресс для организма. И ни к чему хорошему они, в итоге, не приведут.»

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Фото: yandex.ua/collections