Оптимизм защитит диабета

Женщины - оптимистки имеют больше шансов против диабета. Такое заявление сделали американские специалисты.

Исследование с участием 139 тысяч добровольцев, длившееся 14 лет, выявило прямое влияние характера на состояние женского здоровья. Как оказалось, депрессивность и цинизм способны увеличить риск диабета. Тогда как оптимизм - защищает от него.

За время наблюдений у 19240 женщин - участниц был диагностирован диабет 2 типа. Оптимисток в их числе было на 12% меньше, чем пессимисток. Кстати, у 17% последних присутствовало еще и ожирение.

Авторы исследования уверены, что для оценки рисков заболеть диабетом, помимо традиционных «провокаторов»: ожирение, наследственность, сидячий образ жизни и неправильное питание - надо учитывать и результаты психотестов.

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Фото: yandex.ua/collections