Раздражительность завышает самооценку

Раздражительность человека не только делает его не очень приятным в общении, но и сильно мешает ему: он не в состоянии объективно оценивать свои слова и поступки.

К такому выводу пришли ученые Варшавского университета, которые проводили, совместно с западноавстралийскими коллегами серию экспериментов по изучению психотипов людей, склонных к проявлению раздражительности.

К исследованию были привлечены 528 добровольцев из двух стран. После обработки их анкет и тестов IQ, ученые пришли к выводу, что раздражительные люди уверены в высоком уровне своего интеллекта (кстати, в большинстве случаев - ошибочно) и поэтому во время гнева никогда не осознают своей неправоты. Причем, пытаться что-то им доказать - абсолютно бесполезное занятие. Они «распаляются» от этого еще больше и еще сильнее укрепляются в верности своих доводов.

«Люди, склонные к раздражительности, больше подвержены «иллюзии нарциссов» - они сильно переоценивают себя и свои умственные способности», - таков вердикт авторов эксперимента.

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