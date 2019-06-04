Ученые назвали самый агрессивный детский возраст

«Мнение, что самый агрессивный возраст у детей - подростковый, в корне неверно», - заявляют психологи из Монреаля.

Они провели исследование того, какие этапы развития проходит детская агрессия и для каких возрастов свойственны ее проявления. Эксперимент проводился с участием 2200 тысяч детей - в возрасте от 1,5 до 13 лет, и их родителей.

Как оказалось, физическая агрессия (например, драки) чаще проявляется в раннем возрасте (3,5 - 4 года), а у подростков она проявляется в основном, как аномалия поведения. И бывает она в основном у тех детей, в семьях которых есть проблемы с асоциальным поведением родителей или случаи домашнего насилия.

«Физическая агрессия у детей появляется в первые два года жизни и достигает пика к четырем годам.» - констатируют ученые.

Интересен тот факт, что, как следует из отчетного доклада психологов, самые сильные вспышки агрессии, свойственны девочкам.

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Фото: yandex.ua/collections