Как брак меняет людей

Американские психологи из университета штата Джорджия провели исследование, целью которого было выяснить, каким образом люди, живущие в браке, взаимодействуют на психологическом уровне.

Были разработаны специальные тесты, позволяющие выявить личностные характеристики. К участию в исследовании пригласили 169 пар, недавно зарегистрировавших отношения. Повторное тестирование они проходили еще трижды. Каждый раз с интервалом в полгода.

Как оказалось, уже спустя год после свадьбы, некоторые личностные характеристики стали меняться. Что, по мнению психологов, закономерно, ведь люди «притирались» друг к другу.

Но последний опрос показал, что далеко не все произошедшие в супругах перемены можно отметить знаком «+».

«Брак сделал отношения между партнерами менее приятными. Столкнувшись с необходимостью меняться самим и отрезвившись от пылких эмоций, люди стали раздражительными. А мужчины еще и слегка интровертами», - сообщают психологи.

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Фото: yandex.ua/collections