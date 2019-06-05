Заявление американских психологов Кристин и Тимоти Джей о том, что у людей, употребляющих в речи ненормативную лексику, более развитый - чем у более «культурных» - интеллект и вербальные навыки выше, показалось редакции GN несколько неоднозначным. Прокомментировать его мы попросили клинического психолога, эксперта по психологии здоровья Михаила Хорса.

Михаил, согласны ли Вы с выводами американских коллег, что "крепкое словцо" - признак большого ума?

- Я не могу комментировать, так как тут эксперимент проведен странно, неправильные условия заданы. Поэтому результат получился весьма сомнительный.

- А если не исходить брать этот, как Вы говорите, «сомнительный» эксперимент, как Ваш опыт подсказывает - такое утверждение верно?

- Я уверен, что те, которые разговаривают «на мате», имеют обычно более низкий уровень коммуникативных способностей. Им бывает трудно перестроиться и следить за своей речью. Например, разговаривать без «крепких» выражений.

По моим наблюдениям, люди с высоким уровнем личностного, интеллектуального развития могут, конечно, выразится крепко, матом. Но они на нем не разговаривают. Это бывает, ну, как высшая форма какого-то переживания или эмоционального выражения. Но люди, у которых мат «зашит» в их структуру речи, это люди, по моему наблюдению, скорее с более низким уровнем развития, интеллектуального и личного.

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Фото: со странины Михаила Хорса в ФБ