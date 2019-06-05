Дарить подарки приятнее, чем получать

Психологи чикагского университета провели исследование на определение уровня счастья людей, дарящих и получающих подарки. Его результаты опубликованы в журнале «Психологическая наука» (Psychological Science).

Как оказалось, больше радости испытывает человек, который делает презент, чем тот, кто его получает.

Чтобы это выяснить, ученые провели 2 эксперимента. В них приняли участие 96 и 500 человек соответственно.

Задание для первой части было составлено так, чтобы понять, насколько высоко оценивают ее члены свой личный уровень счастья. Для этого их разделили на 2 группы: одни в течение недели покупали что-то для себя, другие дарили подарки. Дневной лимит денег на это был одинаковым у всех.

Добровольцы из второй части за небольшое денежное вознаграждение выполняли несложные задания. Они могли оставить эти деньги себе или пожертвовать на благотворительность.

Результаты обоих экспериментов оказались одинаковыми: те, кто расходовал деньги на себя, радовались этому недолго. А у некоторых и вовсе ухудшалось эмоциональное состояние, потому что хотелось большего.

Специалисты, к слову, называют такой эффект гедонистической адаптацией.

«Радость от альтруистических поступков (в данном случае - возможности дарить подарки) оказывается в меньшей степени подвержена гедонистической адаптации, чем удовольствие от покупок для себя. Поэтому и сохраняется дольше», - подвели итог исследователи.

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Фото: yandex.by/collections