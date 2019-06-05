Секс с "бывшими" - штука полезная, утверждают ученые

Психологи из мичиганского университета Уэйна в пух и прах развеяли утверждение о том, что отношения с бывшими любовниками нужно оставлять в прошлом. Проведенное исследование доказало обратное: секс с «бывшими» положительно влияет на психологическое состояние человека.

В эксперименте приняли участие 100 человек. Условием отбора добровольцев было недавнее расставание с близким человеком.

Подробнейшим образом проанализировав образ жизни и привычки участников, ученые на протяжении нескольких месяцев изучали их психологическое состояние. Например, то, как изменяется их эмоциональная привязанность к бывшим партнерам. На определенном этапе каждый участник возобновил прерванные отношения. После этого был очередное тестирование.

Во второй фазе эксперимента число добровольцев увеличилось до 300 человек. У них фиксировали все попытки вступить в сексуальную связь с бывшими партнерами. Большинство из которых, кстати, заканчивались успешно.

Проанализировав все полученные данные, психологи констатировали, что «негласно действующий в обществе запрет секса с бывшими партнерами не имеет под собой основы». Вывод исследователей однозначен: редкие сексуальные контакты с бывшими партнерами не приносят вреда психическому здоровью - нет ни стресса, ни эмоциональной опустошенности - и не мешают людям строить личную жизнь.

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