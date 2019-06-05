Грубость на работе - причина проблем со сном

Психологи из Портлендского университета в ходе изучения проблем рабочих взаимоотношений начальников и подчиненных выясняли, каким образом они отражаются на психике.

Исследователи опросили 305 семейных пар. Им предлагалось по пятибалльной шкале оценить атмосферу на службе. Потом проводилось психологическое тестирование.

Результаты показали, что те люди, которые сталкивались с грубостью со стороны начальства, спали значительно хуже, чем те, кто работал в спокойной обстановке. Мало того, так страдал одновременно и супруг, который тоже не высыпался.

Вывод исследователей однозначен: мысли о грубом обращении на службе коррелируют с появлением бессонницы.

«Игнорировать полученный результат не стоит, потому что бессонница - удар по самочувствию и работоспособности. Бессонные ночи увеличивают количество бета-амилоидов в головном мозге и повышают тем самым риск болезни Альцгеймера», - предостерегают авторы исследования.

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