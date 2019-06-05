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Идеальный характер существует, заявили американские психологи

  • сегодня в 16:36

Психологи из калифорнийского университета (США) провели опрос среди практикующих и будущих психологов с целью представить образ идеального характера человека 21 века.

Проще говоря, они ставили задачу составить перечень психологических особенностей, которыми должен (по мнению американцев) обладать современный человек.

Респондентам (которые обладают специальными знаниями в психологии) предлагали расставить в порядке «уменьшения важности» 30 личностных черт характера.

Подведя итоги опроса, авторы проекта сделали вывод, что «человек с идеальным характером должен: открыто выражать свои чувств, быть позитивным и прямолинейным».

В целом же, помимо названных черт, идеальный характер у того, кто свободно выражает эмоции, относится к людям тепло и дружелюбно, уверен в себе, непосредственен и - это важно! - стрессоустойчив.

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Фото: yandex.by/collections