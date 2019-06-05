Психологи рассказали о пользе прощения

«Прощайте людей и сохраните свое здоровье», - такой совет дают сегодня психологи, которые совместно со специалистами в области физиологии провели ряд исследований корреляции психического состояния человека и его физического самочувствия.

Первое, на что они обратили внимание, это то, что, злые и обиженные люди чаще пьют алкоголь и хватаются за сигареты. Что уже само по себе негативно влияет на состояние здоровья.

И второе наблюдение, которое, наверняка, будет интересно многим людям, страдающим от гипертонии. Как оказалось, причина высокого давления часто в том, что вы сильно на кого-то обижены. «Прощение обидевшего вас человека способствует снижению артериального давления», - категорично заявляют медики.

Психологи же советуют никогда не ждать первого шага навстречу от другого, а делать его самому.

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