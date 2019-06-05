Немцы считают российских женщин сильным полом

Немецкий Eurasisches Mаgazin опубликовал результаты исследования психологов, которые в очередной раз изучали «загадочную душу русской женщины». По их мнению, сегодня именно они (женщины) в России - сильный пол.

В статье исследователи утверждают, что россиянки, помимо того, что успешно справляются с бытовыми вопросами там, где их «половинки» оказываются беспомощны, но еще и имеют «дисциплинирующие привычки» - в большинстве своем ведут здоровый образ жизни, более целеустремленные в сравнении с мужчинами.

По мнению экспертов, российских женщин отличает еще и та решительность и самоотдача, с которыми они борются за место под солнцем.

«Женщинам в России всегда удавалось успешно совмещать работу и быт. Не отказываются они от этого и сейчас. Именно это и является основой их силы», - подчеркивают исследователи.

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