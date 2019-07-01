До недавнего времени кетамин использовался для анастезии, а теперь приобретает популярность еще и как средство от депрессии. FDA уже одобрило первый антидепрессант кетамина.

Однако, у препарата есть недостатки: его действие длится не очень долго, и причины, по которым он действует как антидепрессант, не совсем ясны.

Международная команда исследователей провела ряд экспериментов на лабораторных мышах, чтобы получить представление о том, как кетамин воздействует на мозг.

При помощи расширенной микроскопической томографии ученые изучили отдел головного мозга, участвующий в регуляции эмоций (медиальную префронтальную кору).

Они обнаружили, что у мышей, которые проявляли депрессивное поведение - меньше сопротивлялись, когда их поднимали за хвосты, изучали лабиринты и интересовались сахарозой - было снижено количество дендритных шипов - ветвистых расширений, которые проводят электрические сигналы к мозгу.

После получения дозы кетамина мышиный мозг начинал производить больше дендритных шипов, и их депрессивное поведение уменьшалось. Но ненадолго: новые шипы отмирали через несколько дней.

Кроме того, поведенческие изменения наступали уже через 3 часа после приема кетамина, в изменения в мозге - через 12-24 часа после лечения. На основании этого был сделан вывод, что дендритные шипы не нужны кетамину для снятия депрессивного поведения.

То есть, механизм воздействия кетамина на депрессивное состояние по-прежнему остался неясен. И единственным открытием в этот раз стало то, что кетамин в принципе способен восстанавливать дендритные шипы.

Теперь ученые работают над тем, чтобы выяснить, каким образом воздействие кетамина можно продлить.

Читайте также: Исследователи нашли в мозге «место зарождения» депрессии

Фото: howafrica.com