Невыспавшиеся люди выглядят одинокими

Новое исследование проблем, связанных с недостатком сна, провели ученые из университета Калифорнии. Этими Беном Саймон и Мэтью Уокер в течение двух недель в лабораторных условиях изучали состояние 18 здоровых взрослых человек на предмет их социального поведения.

Собственно испытания проводились 2 дня: перед первым участники хорошо отдохнули, а перед вторым провели бессонную ночь.

Задача перед волонтерами стояла несложная. Участники смотрели видео, на которых люди шли «на камеру», и видео с постепенно увеличивающимися неодушевленными объектами. Когда человек чувствовал, что изображение слишком сильно приближалось, ему нужно было нажимать кнопку, чтобы приостановить видео.

Этот тест был разработан для измерения общительности людей. Во время просмотра показания мозговой активности фиксировались прибором функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ).

По итогам работы стало понятно, что невыспавшиеся люди подавали сигнал «близко» раньше, чем когда они хорошо отдохнули. При этом в мозге у них активизировался отдел, подающий сигнал «приближается опасность», а тот, что связан с функциями социального взаимодействия, напротив, затормаживался.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что «недосып» делал людей менее общительными.

Во второй части эксперимента, после просмотров видео, участники отвечали на вопросы по различным темам, а запись этих «интервью» показали 1000 добровольцев в режиме онлайн.

Большинство из них оценивали невыспавшихся людей, как одиноких. «В следующий раз, когда вы почувствуете себя немного одиноко, постарайтесь хорошо выспаться ночью», - говорит Мэтью Уокер.

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Фото: savjetnica.com