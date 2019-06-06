Психологи: цикличные отношения разрушают психику

Вместе - врозь - вместе... Такая цикличность отношений разрушительно влияет на психику человека, - заявляют американские психологи. И добавляют: «лучше не иметь отношений вообще, чем поддерживать такие».

Целью проведенного исследования было выяснить, как реагирует человеческая психика на то, что пара, расставшись, вновь воссоединяется, опять расстается и снова пытается быть вместе. Как чувствуют себя люди в таких цикличных отношениях. Кстати, по статистике, примерно 60% мужчин и женщин имеют подобный опыт.

К участию в эксперименте пригласили 545 человек. Все они в разное время испытали на себе неоднократные «расставания и возвращения». Психологическое обследование выявило у всех (правда, в разной мере) склонность к депрессивным состояниям и повышенный уровень тревожности.

Впрочем, психологи уверены, что, когда цикличность отношений не входит в привычку, то ничего особо пагубного в ней может и не быть. «Если люди, находящиеся в отношениях, раз или два расставалась, это может пойти им на пользу. Ведь во время разлуки появляется время, чтобы объективно оценить отношения, увидеть свои ошибки и пересмотреть поведение. Но если цикличность становится регулярной, отношения со временем обязательно портятся, а психика раз за разом получает удары и начинает разрушаться», - резюмируют психологи.

Читайте также: Психологи: беспорядок в доме отрицательно влияет на психику человека

Секс с "бывшими" - штука полезная, утверждают ученые

Фото: yandex.by/collections