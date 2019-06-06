Психологи рассказали, как правильно менять спутников жизни

Психологи из университета Нью-Джерси сделали несколько шокирующее заявление. Они утверждают, что моногамность, оказывается, вредна для психического здоровья человека.

К такому выводу они пришли, проводя исследование того, как разрыв отношений влияет на мозг и нервную систему. Как оказалось, любовные отношения действуют на организм подобно наркотикам (мозг вырабатывает особые химические вещества - нейротрансмиттера дофамина) и при расставании мы испытываем что-то типа абстинентного синдрома. Чтобы его пережить, надо делать паузу - не вступать в новые отношения.

Для многих это оказывается непростой задачей, ведь организм, привыкший к постоянной дозе удовольствия, требует ее. А не получая, делает человека тревожным, раздражительным чересчур импульсивным и - что самое главное - вызывает острое желание найти нового партнера. Под влиянием такого «напора» есть шанс связаться с совсем неподходящим человеком.

«Дайте себе время, чтобы восстановить спокойствие после разрыва отношений и впоследствии сделать выбор, который будет более обоснованным», - советуют психологи.

Что же касается моногамности, то она заставляет «завязать» в одних отношениях. И в случае разрыва все описанные выше симптомы усиливаются многократно: мозг настойчиво требует вернуть единственно возможный источник дофамина. Не получит - почти гарантированно ударит по психике.

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