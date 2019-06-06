Прослушивание музыки располагает женщин к общению с незнакомцами

Американский журнал PLOS ONE опубликовал результаты необычного эксперимента австралийских ученых, посвященного изучению факторов, влияющих на готовность женщин знакомиться с мужчинами.

64 женщины стали участниками исследования. Половина из них слушали музыку (разнообразную), после чего им показывали по 20 фотографий представителей противоположного пола. Другая группа сразу получала фото.

Задачей экспериментаторов было - определить готовность к встрече с тем, кто заочно понравился.

В итоге оказалось, что большинство женщин, которые слушали музыку, были готовы отправиться на свидание с незнакомцем.

«Полученные нами результаты подтверждают теорию Дарвина о роли моторных и когнитивных способностей в сексуальном отборе», - говорят авторы эксперимента.

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Фото: yandex.by/collections