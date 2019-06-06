Учёные: женщины и мужчины снимают стресс по-разному

Стресс и депрессия - приметы нашего времени. Есть ли какие-то «общие» способы борьбы с ними? Ответ на этот вопрос искали британские ученые.

О том, что они узнали, рассказала газета The Daily Mail.

По результатам опросов, участие в которых приняли несколько сотен англичан, оказалось, что методы преодоления этих состояний разные у мужчин и у женщин. Первым нужно значительно меньше времени на «приведение нервов» в порядок.

27% представителей сильного пола и 11% дам, лучшим способом пережить стресс считают «уход в отрыв», т.е. разгульный образ жизни. Еда помогает 50% женщин и 30% мужчин.

За профессиональной помощью к психологу готовы пойти представители обоих полов. Но повод - разный. У мужчин это рабочие проблемы, а у женщин - проблемы с мужчинами.

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