«Цифровая медитация»: новые технологии в освоении медитативных практик

Привести в состояние равновесия свое душевное состояние, а также скорректировать память и внимание теперь можно без многолетнего обучения медитации, - ученые из Сан-Франциско представили сегодня, 6 июня, свою новейшую разработку.

Мобильное приложение MediTrain объединяет, по словам создателей, медитативные практики с новейшими технологиями.

Проведенные испытания показали, что полученные за 6 недель результаты соответствуют несколькими месяцам медитативных упражнений.

При этом добровольные помощники разработчиков - «испытатели», которые ранее уже пробовали медитацию и отказались от нее из-за невозможности сосредотачивать внимание на своем дыхании (напомним, что это - основа практик) отметили, что MediTrain помогает отслеживать дыхание. А это значительно упрощает процесс.

Один из авторов - разработчиков, Адам Газзалей, рассказал, что для приложения в нем «использован древний опыт, который улучшен за счет цифровых технологий, что важно для людей, родившихся в цифровую эру и сталкивающихся с проблемами расфокусировки внимания».

Опробовали приложение на себе 59 добровольцев 18 - 35 лет.

Результаты оказались, как говорится, впечатляющими. После месяца работы с новым мобильным приложением испытатели медитировали уже около 6 минут. А тесты памяти сильно отличались у людей после сеансов медитации по сравнению с контрольной группой, которая медитировала традиционным способом.

В то же время электроэнцефалограмма, сделанная участникам испытаний, показала участки в лобной доле мозга, изменившие активность после работы с новым мобильным приложением.

Авторы уверены, что изобретенная ими "цифровая медитация" поможет большому числу людей справляться с ритмом современной жизни, не теряя способности сохранять внимание и концентрацию.

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Фото: yandex.by/collections