Британские ученые: у разведённых мужчин чаще болит сердце

Связь семейного положения и болезней сердца обнаружили британские ученые.

Они провели масштабное исследование, в ходе которого изучили истории болезни людей, разделив их по семейному положению.

Как оказалось, мужчины, находящиеся в разводе на 11% чаще, чем разведенные женщины, имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой. Причину такого положения дел медики видят в том, что, помимо переживаний от самой процедуры развода, представители сильного пола испытывают сильный стресс, вызванный необходимостью отныне самому заботится о себе, устраивать свой быт.

Кроме того мужчины, по статистике, чаще ищут успокоения в алкоголе и табаке.

При этом те, кто никогда не был женат, реже умирают от болезней сердца (на 13%).

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Фото: yandex.by/collections