«Как влияют на человека беды, пережитые в детстве?» - ответ на этот вопрос искали американские ученые. И нашли.

Было проведено 2-хлетнее исследование, в котором специалисты в разных областях оценивали состояние 306 малышей.

Ключевым маркером был выбран доход семьи. Рассматривались также и другие негативные факторы, такие, как переезд семьи, семейные проблемы и т.п.

У детей брали анализы анализ на уровень гормона реакции на стресс, так называемый суточный кортизол. Результат оказался настораживающим: у малышей, которые росли в семьях, имеющих проблемы, обеспечивающая кортизол вырабатывался в критически малых количествах.

Лилиана Ленгуа, автор научной работы: «Если детей нет достаточного количества кортизола, то они не могут быть бдительными, бодрыми и эмоционально готовыми к «вызовам дня».

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Фото: wallbox.ru/mood