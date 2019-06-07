Проблема борьбы с курением занимает одно из важнейших мест в российском обществе. Наверное, мы не погрешим против истины, если скажем, что тысячи людей мечтают расстаться с этой вредной привычкой.

Поэтому заявление, сделанное исследователем Джо Фуа, о том, что, оказывается, отличным помощником в этом непростом - как принято считать деле - может стать интернет, было воспринято посетителями портала GT с большим интересом.

Мы попросили прокомментировать это открытие врача - психотерапевта Центра профилактики и лечения табачной и нехимической зависимости, кандидата медицинских наук Валерия Лыкова.

- На самом деле, конечно, сайты помогают. Другой вопрос, что когда человек на этот сайт выходит, то нужно обратить внимание, кто еще за этим сайтом стоит. Зачастую «борьбой с курением» занимаются сами табачные компании. И вот эти новые продукты, такие как IQOS, допустим, тоже продвигаются как система борьбы с курением.

Говорят много о том, что -якобы - существуют безопасные формы употребления табака. Это, конечно, обман.

Соответственно, если это просто сайты или форумы, где люди делятся опытом по отказу от курения, то ценность их в том, что они позволяют поддержать мотивацию на должном уровне, потому что в процессе отказа от курения желание и решимость могут ослабляться. А это одни из основных моментов, без которых невозможен успешный отказ от курения. Особенно, если человек самостоятельно это делает. И даже когда ему предлагается фармакологическое сопровождение, без мотивации никакие таблетки, никакие методы работать не будут. Надо это понимать: они так не работают.

- Валерий Иванович, какие российские ресурсы можно порекомендовать?

- Есть такие ресурсы. Их меньше на несколько порядков, чем, допустим, в западных странах, в той же самой Америке. Европейских сайтов больше. Есть и профессиональные сайты, где, в том числе, консультируют врачи, поддержку оказывают врачи. Если навскидку... Ну например, takzdorovo.ru. Там есть материалы по отказу от курения. В том числе идет реклама телефонной линии по отказу от курения.

Есть просто информационные сайты, где рассказывается про те методы отказа от курения, которые существуют. Есть, соответственно, форумы. Часто сайты организуются частными компаниями, которые занимаются помощью отказа от курения. При различных обществах. У онкологического общества есть странички, посвященные отказу от курения, потому что онкологи активно занимаются профилактикой табакокурения. У пульмонологов тоже есть на специализированных пульмонологических сайтах.

Есть наш сайт, Московского научно-практического центра наркологии, где есть ссылки на наши материалы. Кстати, у нас российское наркологическое общество выпускает журнал «Независимость личности». И в нем очень много, практически в каждом номере, есть статья, посвященная проблеме борьбы с табаком, либо методологии отказа от курения.

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