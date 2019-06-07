Ученые: Собаки «заражаются» стрессом от хозяев

Шведские ученые, изучающие эмоциональную связь хозяев со своими собаками, пришли к выводу, что питомцы не просто чувствуют, что происходит с их человеком, но и проживают его эмоции.

Например, если хозяин переживает стресс, то и его собака находится в аналогичном состоянии. К такому выводу ученые пришли после длительного наблюдения за двумя группами добровольных помощников: одна состояла из пар «человек - шотландская овчарка», в другой были хозяева со своими собаками породы бордер-колли. Помимо визуального наблюдения у животных брались образцы слюны и шерсти.

Как показали анализы, уровень кортизола в организме собак, чьи хозяева были в этот период в стрессовом состоянии, был повышен. То есть, собака переживала наравне с человеком. При этом, ни порода, ни характер животного на ситуацию влияния не оказывали.

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Фото: petritual.ru