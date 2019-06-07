Британские ученые в ходе очередного исследования выявили связь между воспалительными процессами в организме и поведением людей.

В качестве рабочей гипотезы было взято предположение, что иммунная система непосредственное влияет на поведение человека. Точнее, на причины поступков. Еще точнее: чем больше уровень воспаления, тем быстрее человек хочет получить результат (осуществить желание), и, соответственно, решительнее он действует, быстрее принимая решения.

Данное предположение было основано на том, что, когда человек попадает в стрессовую ситуацию (а именно так воспринимает организм воспалительные процессы), мозг концентрируется на самом близком из доступных сценариев, ведь его задача - благополучно разрешить проблему.

Участие в эксперименте приняли 159 человек. Потом провели опросы для оценки импульсивности и способности сдерживать стремление к удовлетворению собственных желаний. Все они к моменту старта были абсолютно здоровы. Исследователи искусственно спровоцировали у них повышение в слюне уровня провоспалительных цитокинов. Конечно, ничем людей при этом не заражали. Нужный эффект достигался за счет того, что испытуемым показывали изображения болезней и ситуаций, когда человеку наносился физический вред.

«Мы увидели, что, когда тело защищается от инфекций или активирует процессы заживления ран, мозгу требуется куда-то перенаправить силы, чтобы сохранить необходимое количество энергии, - говорит Майкл Тредуэй, руководитель научной группы. - Поэтому поведенческие реакции выдаются «на автомате».

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