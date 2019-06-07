Ученые: Уровень IQ выше у не любящих дисциплину людей

Очередное исследование, направленное на выявление связи между особенностями личности и уровня интеллекта (IQ), провели британские ученые.

Они собрали группу добровольцев из 200 человек, которые перед началом эксперимента прошли полное психологическое обследование на выявление характерных черт личности. Затем все выполнили тест на IQ.

Самые высокие результаты показали те, у кого в характере преобладают небрежность и расслабленность, кто в повседневной жизни пренебрегает дисциплиной.

«Таким людям не свойственно отвлекаться на то, что они считают мелочами. Поэтому все решения они принимают «на месте», полагаясь только (чаще всего) на имеющиеся у них знания. Которые, кстати, получают без учета уже имеющегося опыта. Таким образом, «тренировка» интеллекта у них происходит в «автоматическом режиме», т.е. практически постоянно, - считают авторы исследования. - В то время, как те, у кого умственные способности ниже, стремятся во всем вести себя ответственно, чтобы восполнить этот недостаток».

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