Риск ранней смерти велик у тех, у кого нет в жизни цели

Американские ученые из штата Мичиган, начиная с 1992 года проводили масштабное исследование, основной целью которого было изучить здоровье людей предпенсионного возраста и в период их выхода на пенсию. В процессе работы от нее отделилась еще одна важная, с точки зрения психологии и физиологии тема: корреляция жизненной цели с риском ранней смерти.

В 2006 году 6985 добровольцев, средний возраст которых был 68 лет, прошли тестирование, показывавшее наличие или отсутствие у человека цели в жизни и силу желания для ее достижения.

Следующие 4 года авторы наблюдали за жизнью участников исследования. 776 человек за это время умерли. Причины каждого случая смерти психологи соотносили данными, полученными при тестировании. С учетом «сторонних» факторов: возраст, пол, семейное положение, вредные привычки и т.д.

Как оказалось, больше всех - 83 - скончалось тех людей, у кого не было четкой жизненной цели. И, напротив, из тех, кто был замотивирован на ее достижение, умерло 17 человек. 281 человек к достижению своих целей не стремились, предпочитая мечтать.

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