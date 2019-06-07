Какие пары чаще занимаются сексом

Норвежские психологи провели опрос 92 гетеросексуальных пар, которые не были в браке, а состояли в постоянных отношениях в среднем 2 года. Возраст опрошенных - 19-30 лет. Цель - выявить характерные черты личности тех, кто чаще занимается сексом. И как связаны страсть и эмоциональные отношения с частотой секса у постоянных партнеров.

Во время исследования специалисты отметили, что чем дольше пара вместе, тем реже у нее бывает секс. А вот доверие и эмоциональная близость с частотой актов оказалась никак не связана.

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