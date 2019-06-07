Мир становится грустнее, констатируют американские ученые

Американский институт общественного мнения Gallup опубликовал итоги ежегодного исследования эмоционального фона в мире.

Сотрудниками была проделана громадная работа: они опросили 151 000 человек из 140 стран. Вопросы, которые задавались, были просты: что вы чувствовали вчера, много ли улыбались, ощущали ли грусть, тревогу или гнев.

А вот результаты получились, по словам специалистов, весьма настораживающими: по сравнению с прошлым годом на 2% людей больше испытывали чувство гнева, на 1% больше стало беспокойных и грустных.

Во всем мире лишь 7 человек из 10 говорили, что чувствуют себя хорошо, улыбались или смеялись накануне встречи с интервьюерами.

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