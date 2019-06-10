Если подросток любит проводить время в одиночестве, это вовсе не означает, что у него депрессия или проблемы с общением - заявили калифорнийские психологи.

Сделано заявление не на пустом месте. Это результат проведенного среди студентов университета и учеников школ опроса. Всего в нем приняли участие 803 молодых человека 18 - 25 лет. Из них 176 - 16-летних.

Поводом послужило распространенное в обществе мнение о том, что реалии современного мира таковы диктуют нам необходимость практически круглосуточно быть в режиме «он-лайн» и любое одиночество воспринимается как легкая форма психического расстройства.

Анкета, которую заполняли участники, состояла из 14 вопросов. Полученные ответы авторы исследования смогли разделить на 2 группы.

В первую попали те респонденты, которые искали одиночества из-за чувства отреченности. Во вторую - те, кто любил «побыть в одиночестве» по так называемым «позитивным» причинам: стремление к рефлексии и спокойствию. Результаты показали соотношение 27/73%.

По мнению ученых, ребята из первой группы, действительно подвергались большему риску возникновения депрессии.

Руководитель научной группы, Вирджиния Томас, говорит, это полученный результат - свидетельство того, что «одиночество - в большинстве случаев - полезно. Сегодня, когда общество направлено на экстровертность, для молодых людей уединение - способ отдохнуть и восстановиться».

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